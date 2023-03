UEFA straft Eintracht Frankfurt mit Zuschauer-Teilausschluss

Frankfurt. Die Vorfälle im Hinspiel gegen Neapel haben nun Konsequenzen. Die UEFA hat die Eintracht Frankfurt bestraft, indem der Unterrang der Nordwestkurve im Stadion beim nächsten Heimspiel in einem europäischen Klubwettbewerb gesperrt werden muss. Die Strafe wird allerdings frühestens in der nächsten Saison fällig, da Frankfurt in dieser Saison nicht mehr in einer internationalen Partie spielt.