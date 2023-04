Unbesiegter VfB-Coach Hoeneß „nicht happy“, aber stolz

Der Nachfolger von Bruno Labbadia, der in Stuttgart in kurzer Zeit viel bewirkt hat, wehrte sich im Augsburger Pressekonferenzraum gegen eine überzogene Anspruchshaltung, nach der ein Punkt in Augsburg zu wenig sei. Auch er war nicht „happy mit dem Ergebnis“ - und trotzdem „stolz“ auf die Reaktion seiner Mannschaft in Hälfte zwei. „Wir sind nicht in der Situation zu sagen, wir nehmen hier in Augsburg mal locker drei Punkte mit. Die Augsburger können einem das Leben ganz schön schwer machen. In der ersten Halbzeit waren sie auf scharf gestellt“, erklärte Hoeneß: „Dass wir bis zum Ende fighten müssen, war doch klar.“