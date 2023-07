Union Berlin schlägt Rapid Wien mit 3:0

Am kommenden Samstag steht nach dem erfolgreichen Heim-Debüt in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testmatch gegen Holstein Kiel an, ehe es am 5. August ebenfalls daheim gegen Atalanta Bergamo geht. Dann dürfte auch Tousart dabei sein, der einst für 25 Millionen von Olympique Lyon zu Hertha BSC gewechselt war.