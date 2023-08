Union erwartet „eklige Aufgabe“ in Darmstadt

Darmstadt. Die Favoritenrolle will Urs Fischer vor dem Duell gegen den SV Darmstadt 98 nicht annehmen. „Darüber dürft ihr gerne diskutieren“, sagt der Trainer von Union Berlin auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gastspiel bei den Lilien. Er erwarte eine „eklige Aufgabe“ in Darmstadt, erklärt der Schweizer. „Logisch, ihr Start war nicht optimal“, sagt Fischer und glaubt dennoch an eine euphorische Darmstädter Mannschaft.