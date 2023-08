Union muss vorerst auf Rani Khedira verzichten

Es ist ein herber Verlust für Union. Khedira ist der Mittelfeldanker der Berliner und kam in der vergangenen Saison in fast jedem Pflichtspiel zum Einsatz, meist über die volle Distanz. Dazu muss im defensiven Mittelfeld Neuzugang Lucas Tousart ebenfalls mit einer Muskelverletzung pausieren. Backup auch für den Bundesliga-Auftakt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 ist nun der Ex-Schalker Alex Král.