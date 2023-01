Union startet Trainingslager in Spanien

Auf der Hotelanlage sind zwei Freundschaftsspiele geplant. Am 7. Januar wird um 13.00 und 15.00 Uhr mit zwei verschiedenen Formationen gegen den Ligakonkurrenten FC Augsburg getestet. Am 21. Januar beginnt für Union der Re-Start mit dem 16. Bundesliga-Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer empfängt die TSG 1899 Hoffenheim im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky).