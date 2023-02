Union-Trainer Fischer: Durchschnaufen tut „uns allen gut“

„Nach den ersten zwei Wochen eine normale Woche zu haben, um ein bisschen durchzuschnaufen, tut uns allen gut“, sagte der Coach des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga in einer Pressekonferenz am Donnerstag im Stadion An der Alten Försterei vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).