Unterstützung für schwer erkrankten Ex-05er Herbert Scheller

Mainz. Als sich die 05er am 17. Juni 1982 in der Vereinsgeschichte und auf dem Vereinswimpel verewigen, ist Herbert Scheller einer der Geschichtenschreiber. Er zieht im Endspiel um die deutsche Amateurmeisterschaft gegen die Amateure von Werder Bremen im Mainzer Mittelfeld neben Gerhard Bopp seine Kreise, führt das Team zum bis dahin größten Erfolg der 05-Historie. 7000 Zuschauer feiern am Mainzer Bruchweg die Helden um Herbert Scheller. Es ist eines von 302 Spielen, die der Gimbsheimer für den FSV in insgesamt elf Spielzeiten (1970-1976 sowie 1981-86) absolviert. Zwischen seinen 05-Engagements spielte er für den 1. FC Kaiserslautern und den TSV 1860 München 113 Mal in der Bundesliga.