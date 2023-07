VAR-Chef: Neues Tool soll Videobeweis transparenter machen

Gerade deshalb pocht Drees für die neue Saison darauf, die Entscheidungen der Unparteiischen transparenter zu machen. „Wir haben ja schon lange die Schiedsrichter animiert: Geht raus und erklärt die Entscheidungen. Weil häufig die Erklärung dazu führt, auch wenn mal etwas falsch ist, dass man es als Außenstehender einfacher nachvollziehen kann“, so Drees im Interview mit der VRM. Als Vorbild könne die englische Premier League fungieren, die, in Person von Schiri Howard Webb, Szenen in der Folgewoche in den Medien erklärt. „Das würde dazu beitragen, generell die Arbeitsweise der Schiedsrichter und der Videoassistenten besser darzustellen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir schon in der neuen Saison dazu ein Tool entwickeln werden“, blickt Drees voraus.