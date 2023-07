Vertrag bei Hertha aufgelöst: Torwart Schwolow geht zu Union

Erst in der vergangenen Woche war Herthas Rekord-Einkauf Lucas Tousart in den Osten der Hauptstadt gewechselt - dem Vernehmen nach für einen Bruchteil von dem, was die Blau-Weißen 2020 für den Franzosen zahlten. Der Transfer sorgte in beiden Fan-Lagern für Unruhe. Union-Präsident Dirk Zingler zeigte dafür in einer Medienrunde Verständnis: „Natürlich waren wir uns der Brisanz bewusst. Ein Wechsel in der Stadt hat immer ein paar Nebengeräusche.“ Diese müsse man respektieren.