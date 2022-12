VfB-Boss Wehrle verteidigt Verpflichtung von Labbadia

Labbadia trainierte den Fußball-Bundesligisten bereits zwischen Dezember 2010 und August 2013, besonders im letzten Jahr dieser Phase stand er in der Öffentlichkeit immer wieder in der Kritik. Manche Beobachter im Umfeld des VfB beurteilen die Rückholaktion daher negativ. „Bei einem Traditionsverein ist es immer so, dass Emotionen und Leidenschaft im Spiel sind“, erklärte Wehrle. Es gebe beim VfB auch aber viele Leute, „die sich auf Bruno freuen„.