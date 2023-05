VfB fühlt sich stark genug für erneute Rettung

Doch die Stuttgarter wollen „klar bleiben“ und „nicht hektisch“ werden, wie Trainer Sebastian Hoeneß ankündigte. Die Mannschaft stehe ja „gefühlt seit zwei Jahren unter Druck“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. In der vergangenen Saison hatte sie sich auch erst am letzten Spieltag gerettet. Die Situation ist also nicht neu. „Hoffentlich kann sie damit auch besser umgehen als die anderen Mannschaften im Keller“, meinte Wohlgemuth. Natürlich werde aber nun die „nervliche Anspannung zunehmen.“