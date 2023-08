VfB gewinnt in Sheffield - Hoffenheim verliert bei Fulham

Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo vergab in der Anfangsphase mehrere Chancen, dann verflachte das Spiel zunächst. In der zweiten Halbzeit brachte Raul Jimenez (52. Minute) die Gastgeber in Führung, Hoffenheims Grischa Prömel gelang nur fünf Minuten später der Ausgleich. Insgesamt waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft, das 2:1 durch Calvin Bassey (73.) fiel demnach verdient. Kurz zuvor hatte Harry Wilson noch eine weitere Chance für Fulham nicht nutzen können.