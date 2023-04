VfL Bochum entscheidet über Stadionverbote

„Es sind natürlich Bilder, die gehören in kein Stadion. Es ist immer ein bisschen eine bescheidene Situation, wenn der eigene Spieler dann auch involviert ist“, sagte Lettau eine Woche nach dem Vorfall: „In der Reflexion sagt Manu auch, die direkte Konfrontation im Stadion ist natürlich völlig unpassend. Dennoch ist es emotional sehr aufgeladen gewesen, natürlich auch bedingt durch die Niederlage an dem Tag.“ Irgendwie sei Riemanns Reaktion auch „menschlich“ gewesen, sagte der Technische Direktor und ergänzte: „Auch wenn es in der Form hätte vermieden werden sollen.“