VfL Bochum gegen Mainz 05: Darauf kommt es an

Der Mainzer Trainer Bo Svensson blickt vor der Partie in die Runde.

Der Mainzer Trainer Bo Svensson blickt vor der Partie in die Runde.

Kellerkrimi in der Fußball-Bundesliga: Mainz 05 benötigt Punkte im Abstiegskampf. Was es zum ersten Dreier braucht - und wer die Schlüsselspieler in diesem Duell sind.