VfL Wolfsburg und Otavio vor Trennung

„Es ist nicht so ganz einfach. Der Verein hat schon das eine oder andere Mal etwas angeboten - das wurde abgelehnt. Das ist jetzt eine richtig tricky Situation“, sagte Kovac am Freitag. „Wenn man es nüchtern betrachtet, kann man sagen: Man kommt nicht zusammen. Wenn man es auf der menschlichen Basis betrachtet, könnte man es verstehen, wenn man nochmal eine Überbrückung macht. Aber das liegt letzten Endes am Spieler. Vielleicht will der Spieler auch nicht, weil er die zwei, drei Angebote, die er hatte, nicht angenommen hat.“