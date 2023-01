VfL Wolfsburg zwischen Vollgas und Bremse

Sechs Siege in Serie, zehn Spiele ungeschlagen, dazu die elf Tore in zwei Spielen in diesem Jahr, auch Trainer Niko Kovac hätte Argumente gehabt, ein Dauerlächeln einzuschalten. Er blickte aber recht nüchtern herab vom Pressepodium. „Wir genießen den Moment und die Situation. Das kann sich schnell wieder drehen. Wir werden nicht anfangen, rumzufliegen“, versicherte der Wolfsburger Coach.