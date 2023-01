Viele Gegentore, viele Zweifel: BVB-Defensive bleibt Problem

Immerhin beträgt der Rückstand auf Rang zwei nur noch zwei Punkte. Doch in den schweren Auswärtsspielen am Mittwoch in Mainz und am Sonntag in Leverkusen droht ohne mehr Stabilität neues Unheil. Zumal der BVB zumindest in Mainz auf den gelb-gesperrten Jude Bellingham verzichten muss. Terzic gab die Richtung vor: „Die positiven Dinge wollen wir mitnehmen, um Selbstvertrauen zu tanken. Die negativen Dinge werden wir weiter ansprechen, um sie abzustellen.“