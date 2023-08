Viele Patzer, zweimal rot: Der FCK zerstört sich selbst

Bitter für die Gäste: Die Szene hätte nicht entstehen dürfen, da es davor eigentlich Eckball für die Pfälzer hätte geben müssen. Dem FCK darf man aber noch zu Gute halten, dass sie weiterhin anliefen. Opoku hatte gar nochmals eine gute Chance zum Anschluss (76.). Auch der eingewechselte Terrence Boyd durfte nochmal sein Glück versuchen, bekam aber zu wenig Druck hinter den Ball (81.). Und Schalke verpasste es weiterhin, wirklich dominant zu sein und die endgültige Entscheidung nachzulegen. Einzig der eingewechselte Sebastian Polter versuchte es mal per Kopf, zielte aber deutlich daneben (83.). So war es wieder Boyd, dem die letzte Chance gehört. Der Angreifer tankte sich alleine über den halben Platz durch, scheiterte dann aber an Keeper Müller (87.). In der Schlussminute scheiterte er doch nochmals per Kopf aus kurzer Distanz - es sollte eben nicht sein. Stattdessen passte es ins Bild, dass Schalke mit dem letzten Angriff nochmals nachlegte. Bryan Lasme startete in den Strafraum durch ließ Krahl keine Chance (90.+2).