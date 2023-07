Viele Chancen, keine Tore beim Lilien-Test gegen Karlsruhe

Richtung Halbzeitpause zeigten sich die Karlsruher deutlich angriffslustiger und vermehrt in der Hälfte der Lilien, die aber letztendlich doch immer noch einen Fuß dazwischen bekamen. Einzig in der 37. Minute hätte es eigentlich die Führung für Karlsruhe sein müssen, als deren Paul Nebel äußerst knapp am Tor vorbeischoss. Auf der Gegenseite lag wiederum ein Tor für den SV 98 in der Luft: Mit die beste Lilien-Chance hatte in der 38. Minute nämlich Marvin Mehlem, der den Ball allerdings, von der Karlsruher Verteidigung unbehelligt, ebenfalls am Tor vorbei dreschte.