Virkus hofft auf schnelle Hofmann-Rückkehr in Nationalelf

Nach seiner Einschätzung hat das Team allein in den vergangenen drei Spielen gegen Freiburg (0:0), in Leipzig (0:3) und gegen Bremen (2:2) „vier bis fünf mögliche Punkte liegen lassen“. Virkus hofft auf einen erfolgreichen Saisonendspurt im Anschluss an die Länderspielpause: „Noch sind es neun Spiele, also 27 Punkte zu vergeben. Am Ende ist jeder geholte Punkt wichtig, zählt jeder Tabellenplatz – und das nicht nur für die Fernsehgelder.“