Virkus über Kritik an Sommer entsetzt - „Respektlos“

Der 34-Jährige war im Januar als Ersatz für den langfristig verletzten Nationalkeeper Manuel Neuer von Gladbach nach München gewechselt. Nach dem 0:3 bei Manchester City im Viertelfinale der Champions League geriet Sommer zuletzt in die Kritik. „Als Torhüter hast du sicherlich auch mal ein Spiel, das nicht so gut ist. Das schmälert ja nicht die Lebensleistung eines Torhüters. Bayern hat sich bewusst für diesen Torhüter entschieden“, sagte der 56 Jahre alte Virkus. „Dass man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht okay. Das ist immer ein Problem der Gesamtheit und nie eines Einzelnen.“