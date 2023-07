Volksfeststimmung in Grolsheim beim Kantersieg von Mainz 05

Und spielen erstmals in ihrem neuen Heimtrikot für die laufende Saison, im rot-weißen Schachbrettmuster, ein Kroatien-Look, der Erinnerungen an die erfolgreiche Zweitliga-Saison 1996/97 weckt, in der noch Jürgen Klopp auf dem Platz stand. Einige Fans, die das neue Dress schon in Grolsheim tragen, dürfen darin beim Testspiel gleich mehrfach unter dem Tönen des Narrhalla-Marsches jubeln. Auch wenn sich der B-Ligist tapfer wehrt. Ehe nach zehn Minuten der Knoten bei den Mainzern platzt. Der erste 05-Torschütze in der neuen Saison: Delano Burgzorg, der aus 20 Metern ins lange Eck trifft. Kurz darauf zum Doppelpack trifft und sich beim Bundesligisten in Position bringt. Denn der Angreifer gilt als möglicher Leihkandidat, ebenso wie Marlon Mustapha, der in Grolsheim fehlte. Ebenso wie der dänische Stürmer Marcus Ingvartsen, der Mainz 05 verlassen hat, zum Erstligisten FC Nordsjaelland zurück in sein Heimatland wechselt. Eine Chance für Burgzorg?