Von Eindhoven zur Eintracht: Philipp Max wird Adlerträger

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich am letzten Tag der Winter-Transferperiode mit Philipp Max verstärkt. Der linke Verteidiger kehrt damit nach knapp zweieinhalb Jahren in Eindhoven in die Bundesliga zurück. Wie die Eintracht am Dienstag mitteilte, wird Max bis Sommer ausgeliehen. Im Anschluss daran besitzen die Frankfurter eine Kaufoption. Philipp Max gewann mit dem niederländischen Topklub den nationalen Pokal sowie zwei Mal den Supercup. In 117 Pflichtspielen für Eindhoven gelangen dem 29-Jährigen acht Tore und 20 Vorlagen. Zwischen 2015 und 2020 war Max für den FC Augsburg im Einsatz, für den er in 156 Partien 15 Treffer und 29 Assists verzeichnen konnte. Sein Bundesligadebüt gab der erfahrene Abwehrspieler in der Saison 2013/14 im Trikot des FC Schalke 04, für den sein Vater Martin Max in den 1990er Jahren vier Jahre lang als Stürmer aktiv war. Max war auch schon für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. 2016 gewann er mit der DFB-Auswahl die olympische Silbermedaille, 2020 folgten drei weitere Partien für Deutschland.