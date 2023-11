„Von und für Bo“: Große Emotionen nach Mainzer Sieg

Siewert dürfte damit beste Chancen haben, auch am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Darmstadt auf der Mainzer Bank zu sitzen - und womöglich noch länger. „Er ist bis auf Weiteres Trainer. Die Chancen hat er sich nicht verkleinert. Er hat es selbst in der Hand. Er hat das beste Bewerbungsschreiben verschickt“, sagte Sportdirektor Schmidt. Heidel fügte an, der ganz große Druck sei jetzt erst einmal raus. Der Sportvorstand hatte Siewert schon vor dem Leipzig-Spiel als Anwärter für eine längerfristige Tätigkeit genannt.