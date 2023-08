Vor Hessenderby: Polizeigewerkschaft für mehr Stadionverbote

Mit Blick auf das Lokalderby zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98, das am Sonntag, 17.30 Uhr im Stadion im Deutsche Bank Park in Frankfurt steigt, erinnert die Gewerkschaft der Polizei an eine Prügelei nahe Weiterstadt, als sich über hundert Anhänger von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 aufeinander losgingen. Nicht das einzige Derby an diesem Sonntag. Denn nur eineinhalb Stunden vorher wird auf dem Bieberer Berg das Regionalliga-Duell zwischen Eintrachts U21 und Kickers Offenbach angepfiffen. Es wartet ein Großkampftag auf die Polizei im Rhein-Main-Gebiet.