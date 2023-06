Voting: Kolo Muani der beste Eintracht-Spieler der Saison

Frankfurt. Er war einer der besten Spieler der Saison. Ein Bundesliga-Newcomer, der nicht selten für Staunen sorgte. Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani war über die gesamte Saison mit Abstand der konstanteste Spieler der Frankfurter, sicherte sich zudem mit 15 Toren und 16 Vorlagen mit großem Abstand Platz eins in Scorer-Ranking. Nicht umsonst wird er mit den größten Vereinen Europas in Verbindung gebracht, er soll der Eintracht eine Ablöse über 100 Millionen Euro bescheren. In Frankfurt hat er noch einen Vertrag bis 2027, ob er wirklich noch ein Jahr weiter im Stadtwald kickt, ist ungewiss.