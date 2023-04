Wahnsinn in der Mewa Arena: Mainz 05 schießt die Bayern ab

Just in einer Phase, als die Mainzer mal kurz am Drücker schienen, bekamen sie in einen von hinten aufgebauten Bayern-Angriff auf 90 Metern keinen Zugriff. Immer zwei, drei Metern Abstand zum ballführenden Bayern-Akteur, das war zu viel - Widmer ließ Joao Cancelo unbedrängt flanken, der Ball segelte über Zentner an den langen Pfosten, wo ihn Mané zum 0:1 über die Linie drückte (29.). Die folgenden Minuten plätscherten fast ein bisschen vor sich hin, bis Jae-sung Lee mit einem Top-Pass Karim Onisiwo auf die Reise und ins Laufduell mit Josip Stanisic schickte. Der Österreicher schien auf einem guten Weg, rutschte aber kurz vor dem Abschluss aus aussichtsreicher Position aus - Pech (43.) und Pause.