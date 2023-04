Waldschmidt: „Karriere war genug Achterbahnfahrt“

„Auch wenn nicht immer alles optimal lief, bin ich in meiner Karriere bislang relativ erfolgreich gewesen. Um ehrlich zu sein: nicht immer mit sehr, sehr hohem Aufwand“, sagte Waldschmidt. „Gerade in der Phase, in der ich viel verletzt war, habe ich dann vieles reflektiert, mich hinterfragt und geschaut, was ich optimieren kann. Und dabei habe ich einiges entdeckt und eben auch verändert. Ich habe verstanden, dass alles, was ich mache, ein Invest in mich, meinen Körper und meine Karriere ist. Dass ich mehr Aufwand betreiben muss, um weiterzukommen.“