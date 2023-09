Warum das Aus von Max Eberl bei RB Leipzig richtig ist

So schade es ist, das Spitzenspiel durch den Rauswurf in den Schatten zu stellen, so richtig ist der Zeitpunkt. Die Transferplanungen sind fürs Erste abgeschlossen. Eberl hinterlässt in Leipzig einen hochveranlagten Kader, von Wiederverkaufswerten wie bei Lois Openda werden seine Nachfolger profitieren.