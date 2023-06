Warum die SV Elversberg nach Mainz umziehen könnte

Mainz/Elversberg. An der Kaiserlinde wird gebaggert, was das Zeug hält. Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg arbeitet seit einer Weile daran, seine Ursapharm-Arena in ein Stadion mit 15.000 Plätzen auszubauen. Im Zuge der Modernisierung wurde nun die alte Haupttribüne dem Erdboden gleichgemacht. Für den Übergang soll an dieser Stelle eine Stahlrohr-Konstruktion, wie man sie auch vom Mainzer Bruchwegstadion kennt, entstehen - Ende Juli/Anfang August sollen hier Fußballfans Platz nehmen, wenn die SVE ihre Zweitliga-Heimpremiere feiert. So der Plan, so das Wunschdenken der Saarländer. Gleichwohl haben sie für den Fall der Fälle, also falls die Arena von DFB und DFL Mitte Juli noch nicht für den Zweitliga-Spielbetrieb freigegeben wird, zwei Ausweichdomizile angegeben.