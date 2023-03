Warum einige Mainz-05-Fans ein Stück Arena-Rasen bekommen

Denn nach dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim tauscht der Fußball-Bundesligist das Geläuf aus. Die Arbeiten sollen am Montag starten und bereits am Donnerstagabend abgeschlossen sein, teilte der Verein auf Anfrage mit. Beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19. März, 19.30 Uhr) laufen Robin Zentner, Dominik Kohr und Co. damit schon auf dem neuen Rasen auf. Doch was passiert mit dem alten Grün?