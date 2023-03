„Riesige Sache”: Mainz-05-Star Stach pfeift Bezirksligaspiel

Der lobt die Aktion: „Die wahren Helden sind die Schiedsrichter in den Amateurligen, wo es bedenkliche Entwicklungen gibt. Alles, was dazu führt, Kollegen mehr zu wertschätzen, hilft.” Aytekin erzählte, dass er selbst in der Bezirksliga seine schlimmste Schiedsrichter-Erfahrung gemacht habe. Ein Spieler habe ihn nach einer 1:15-Niederlage getreten. „Ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich den Fußball liebe und mich als Teil der Fußballfamilie empfinde.“ Die tritt nun - in Person von Anton Stach und Nils Petersen am Samstag in Nierstein für die Schiedsrichter ein. Bezirksliga statt Bundesliga - zumindest für ein Wochenende.