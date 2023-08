Was Mainz-05-Fans den Talenten Gruda und Weiper wünschen

Mainz. Brajan Gruda nimmt den Ball mit der Brust an, schießt ihn dann per Dropkick ins Tor, springt jubelnd in die Höhe und lässt sich von seinem Kumpel Nelson Weiper vor der Fankurve umarmen. Szenen - wie beim 3:0 im FC-Burnley-Test - wünschen sich viele Anhänger von Mainz 05 auch im DFB-Pokal und der Bundesliga von den Eigengewächsen. Bestreiten die Mainzer an diesem Samstag (18 Uhr) ihr Pokal-Match bei der SV Elversberg, hat sich besonders Gruda als großer Gewinner der vergangenen Wochen hervorgetan.