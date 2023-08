Wechsel von Mainz-05-Profi Alexander Hack ist perfekt

In einer offiziellen Stellungnahme sagte der Verteidiger, der 133 Bundesligaspiele für Mainz bestritt, nun: „Die Entscheidung zu wechseln, ist mir nicht leichtgefallen. Natürlich macht man sich viele Gedanken, denn ein Wechsel nach Saudi-Arabien bedeutet nicht nur einen Wechsel in ein anderes Land, sondern auch in eine andere Kultur. Ich habe viele Gespräche mit den Verantwortlichen und auch mit Robbie Fowler geführt und bin nun gespannt darauf, mir selbst ein Bild zu machen.“ Der Abschied aus Mainz, so untermauerte Hack, sei emotional. „Ich liebe die Stadt, den Verein und seine Mitarbeiter sowie die Fans, habe mich immer als Mainzer gefühlt und werde auch künftig im Herzen Mainzer bleiben. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal in der Zukunft – in jedem Fall wird das Band zwischen Mainz 05 und mir nicht abreißen.“