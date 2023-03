Wechsel von Willian Pacho zu Eintracht Frankfurt ist perfekt

Der 21 Jahre alte Ecuadorianer begann seine Laufbahn bei Independiente del Valle. Für seinen Heimatverein absolvierte er in zwei Jahren 40 Pflichtspiele und gewann 2021 mit dem Team den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. In der Copa Libertadores, dem wichtigsten südamerikanischen Vereinswettbewerb, war Pacho in elf Partien im Einsatz. Im Januar 2022 wechselte er nach Antwerpen. In dieser Saison hat er bislang 29 von 30 möglichen Spielen bestritten. Am letzten Dienstag hat er beim 2:1 gegen Australien sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert. „Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit“, sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, „vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus.“