Wechselt Mainz-05-Torjäger zurück in sein Heimatland?

Ingvartsen dürfte sich mehr Spielzeit wünschen, zumal er sich dem dänischen Nationalteam anbieten will, das um die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 2024 kämpft. Nach der WM in Katar, für die Ingvartsen nicht nominiert war, sagte er unserer Zeitung: „Es bleibt mein Ziel, regelmäßig Teil des Nationalteams zu werden und dort mehr zu spielen. Dafür will ich mich mit guten Leistungen anbieten.“