Weg in die Champions League: Union räumt Fohlen aus dem Weg

Nach einer ungewohnten und intensiven Pyro-Show der Gladbacher Fans in schwarz-weiß-grün fehlte beiden Teams anfangs ein wenig der Durchblick. Die Berliner, die auswärts zuletzt in der Liga, im DFB-Pokal und in der Europa League drei Niederlagen nacheinander kassiert hatten, waren um Kompaktheit und Grundsicherung bemüht und setzten auf schnelles Umschaltspiel. Trainer Urs Fischer brachte Diogo Leite für den nach einer Gelb-Roten Karte gesperrten Paul Jaeckel, er vertraute ansonsten seiner zuletzt nicht so erfolgreichen Elf.