Wegen Ostern: Wird das U19-Halbfinale von Mainz 05 verlegt?

Mainz. Langweilig wird den Nachwuchskickern aus der U19 des FSV Mainz 05 in den kommenden Wochen definitiv nicht. Am Sonntag, 2. April (11 Uhr), kämpfen die Youngsters gegen den FC Schalke 04 um den Einzug ins DFB-Pokalfinale, was sie zuvor noch nie erreicht hatten. Und eine Woche später wird dann das erste Halbfinale im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln am Mainzer Bruchweg angepfiffen.