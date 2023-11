Wer bei den Lilien verteidigt, ist noch offen

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht kann dabei auf so gut wie alle Spieler setzen. Fehlen werden die rot-gesperrten Klaus Gjasula und Matej Maglica, auch Braydon Manu steht nicht zur Verfügung. Der Flügelspieler kommt einfach nicht in seinen Rhythmus rein, wie Lieberknecht am Donnerstag bei der Pressekonferenz mitteilte. Erst setzte ihn eine Mandelentzündung außer Gefecht, dann hatte er Probleme am Sprunggelenk. Wegen dieser musste er am Dienstag das Training abbrechen, demnächst soll es eine genauere ärztliche Diagnose geben. In den kommenden 14 Tagen dürfte er jedoch komplett ausfallen, sagte Lieberknecht. „Das ist schade, weil ich ihn gerade beim Pressing brauchen würde“, sagte der Trainer. „Aber er kommt einfach nicht so richtig in Tritt.“