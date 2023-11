Wer ersetzt die gesperrten Lilien-Verteidiger gegen Bochum?

Nach ihren Notbremsen im Spiel beim FC Bayern München (0:8) wurden Klaus Gjasula und Matej Maglica mit Rot vom Platz geschickt und anschließend mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt. Damit fehlen sie in den Heimspielen an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum und auch gegen Mainz 05 (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr). Die gute Nachricht: Nachdem Rechtsverteidiger Christoph Klarer in München in der 72. Spielminute humpelnd ausgewechselt wurde, stand er in dieser Woche wieder auf dem Trainingsplatz und konnte die Einheit ohne Einschränkungen absolvieren. Für Sorgenfalten sorgt hingegen Kapitän Fabian Holland, der in München wegen Rückenproblemen nicht im Kader war. Er und Fabio Torsiello hatten am Dienstag auch nicht am Teamtraining teilnehmen können und auf dem Nebenplatz ihre Übungen absolviert.