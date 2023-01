Wer mit Mainz 05 ins Marbella-Trainingslager reist und wer fehlt

Im Trainingslager bestreitet Mainz 05 ein einziges Testspiel. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern mit Ex-Schalke-Star Max Meyer misst sich der Bundesligist am 10. Januar (15 Uhr) in zwei Halbzeiten, die je 60 Minuten dauern. Genauso lang spielt Mainz 05 dann den zweiten Winter-Test im neuen Jahr, wenn sie am 14. Januar (14 Uhr) im Bruchwegstadion auf den Ligarivalen Hoffenheim treffen. Eine Woche später geht für Mainz 05 dann wieder der Ernst des Lebens los. Am 21. Januar spielen sie in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, der übrigens auch im Trainingslager in Spanien weilt. Wie der Zufall es so will, trainieren sie nur ein paar Metern von den Mainzern entfernt - in Marbella.