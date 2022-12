Werder Bremen verärgert über Testspielabsage durch St. Pauli

Hürzeler hatte die Absage bei der Vorstellung als neuer Kiezclub-Chefcoach so erklärt: „Ich möchte während des Trainingslagers mit der Mannschaft mehr Zeit auf dem Platz haben und inhaltlich arbeiten.“ Statt am Anfang gegen Werder geht es für St. Pauli nun gegen Ende des Trainingscamps am 7. Januar (14.00 Uhr) in einem Testmatch über 3 x 45 Minuten gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano. Der Tabellenvierte der Super League arbeitet ebenfalls in Benidorm am Feinschliff für die Rest-Saison.