Werder-Coach Werner: Füllkrug und Ducksch ergänzen sich gut

Füllkrugs Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025, Ducksch ist mit einer Ausstiegsklausel bis 2024 an Werder gebunden. „Ich glaube schon, dass sie wissen, was sie an dem Verein haben, dass sie sich wohlfühlen. Sie haben sich in diesem Verein sehr, sehr gut entwickelt. Das sind Argumente, mit denen wir versuchen, die Spieler zu überzeugen bei uns zu bleiben“, sagte Werner. „Trotzdem wissen wir, dass gute Leistungen immer auch Begehrlichkeiten wecken. Das sind Themen, die zwischen Spieler und Verein besprochen werden, weniger jetzt mit mir.“