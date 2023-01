Werder-Sportchef Fritz rechnet nicht mit Füllkrug-Abgang

„Wir wollen Niclas nicht abgeben, weil wir auch um seine Wichtigkeit wissen. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Aktuell ist es ruhig und ich gehe davon aus, dass er auch in der Rückrunde für Werder Bremen spielen wird“, sagte der sportliche Leiter des Fußball-Bundesligisten beim TV-Sender Sky. „Wir sind völlig entspannt - das muss man wirklich so sagen, weil wir auch an dieser Stelle mit Niclas in der Abstimmung sind.“