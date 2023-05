Werders Füllkrug fit für Kampf um Torjägerkanone

Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. „Sicher wird irgendwann der Tag kommen, an dem man wissen muss, in welche Richtung es geht. Aber erst einmal warten wir ab, was sich in der jetzt anstehenden Transferperiode so entwickelt“, sagte Fritz. Im Düsseldorfer Dawid Kownacki haben die Bremer bereits einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet - im Idealfall als Ergänzung zu Füllkrug und seinem kongenialen Sturmpartner Marvin Ducksch.