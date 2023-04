Werner hadert mit vertaner Meister-Chance

Die Kritik richtete sich nicht an alle Spieler, doch selbst Matchwinner Werner kam nicht ungeschoren davon. „Es ist wichtig, dass Timo seine Tore macht“, sagte Eberl. „Trotzdem, glaube ich, gibt es in diesem Spiel noch zwei, drei Situationen, wo er sich ein Stück weit mehr wehren kann.“ Es war zugegebenermaßen so etwas wie die Haarsuche in der Suppe, die der 49-Jährige da vollzog.