Wettschulden: Union-Kapitän Trimmel sticht Mattuschka Tattoo

Mattuschka hatte seinem früheren Mannschaftskollegen Trimmel im Januar am Mikrofon versprochen, sich von ihm sein erstes Tattoo stechen zu lassen, falls sich der 1. FC Union Berlin für die Champions League qualifiziert. „Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass sie es schaffen“, sagte er vor einigen Monaten: „Aber wenn ich sowas mache, dann steh’ ich dazu. Sie haben es geschafft, also soll er sich auf mir verewigen.“ Die Köpenicker treffen im ersten Königsklassen-Spiel ihrer Vereinsgeschichte am Mittwoch auf Real Madrid.