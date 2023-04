Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Stuttgart gewinnt in Bochum

Auch im zweiten Durchgang hatte Stuttgart die erste Chance. Vagnoman setzte zum Solo an, dribbelte mit dem Ball bis kurz vor das Tor, scheiterte dann aber an VfL-Keeper Riemann. Dann wurde es turbulent: Stuttgarts Pokal-Matchwinner Enzo Millot packte beim eingewechselten Bochumer Philipp Förster aus Sicht von Schiedsrichter Frank Willenborg im Strafraum an der Schulter zu fest zu. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Stöger souverän.