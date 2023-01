So hilft Nej Daghfous 05-Profis als Integrationsbeauftragter

Inzwischen gehört er fest zum Erstliga-Stab bei Mainz 05. Als Integrationsbeauftragter mit Dolmetscher-Talent. Im Trainingslager in Marbella übersetzte er Spieler-Interviews, im Bundesliga-Alltag steht er bereit, wenn es ihn in Mannschaftssitzungen, bei Video-Analysen oder Team-Besprechungen braucht. Der Sohn tunesischer Eltern, in Kassel aufgewachsen, spricht fünf Sprachen: Arabisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Türkisch. Letzteres habe er über Freunde gelernt. „In Sprachen war ich in der Schule immer gut, in Mathe nicht so ganz“, erzählt ein schmunzelnder Daghfous, dem ein guter Draht zu den Spielern nachgesagt wird.